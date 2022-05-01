Російських дітей розклали у формі солдатських могил до 9 травня: епічне фото

Російських дітей готують до ролі солдатських могил, яку вони виконуватимуть на святі, приуроченому до 9 травня.

Про це йдеться в Telegram Bozhejakekonchene.

На фото видно, що група дітлахів, вдягнена у військову форму - пілотки й усе інше, лежить на підлозі якогось концертного залу. У руках кожного з акторів червона ганчірка з імітацією надгробного напису.

Парад в Росії вже не той...

Росіяни запланували на 9 травня парад, але показувати їм тепер особливо нічого. Зокрема, навороченої техніки цього року не буде. Як не буде й жодного почесного гостя з-за кордону.

Зокрема, не буде такої "гордості", яка була ще минулого року: