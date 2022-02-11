Российские танки безвылазно застряли в грязи под Ростовом (видео)

Ростовская область

"Расходимся. Они просто не доедут. Танковая рота ВС РФ в Ростовской области", - подписал он видео.

В ролике вы можете наблюдать, как буксуют российские танки в грязи.

Танки не пройдут

Кстати, в феврале в Украине прогнозируют значительное потепление. На Востоке дождь и оттепель наблюдается уже третьи сутки, а граница с Беларусью при такой температуре превращается в сплошную грязь.

Проход российской тяжелой техники по грунтовым дорогам очень усложняется. Украинцы в соцсетях очень рады такому исходу и отмечают, что украинская армия сильная.

Ще б цих тварюк зверху бетоном залило! Героям Слава!

А потім весна, городи. То хто їх пустить по зораному?)

Джавелін по ним плаче.

Слава Богу!!! Слава Україні! Героям Слава!

Слава воїнам ЗСУ!

Украинская армия готова в случае опасности

Отметим, что в случае продолжения военной агрессии России, украинская армия хорошо вооружена и оснащена всем необходимым. Так, например, 10 февраля в страну прибыл авиарейс с военной помощью от США.

"Соединенные Штаты предоставили примерно 1200 тонн оборудования, утвержденного президентом Байденом в январе, в котором нуждается Украина для защиты от продолжающейся российской агрессии", - сказано в сообщении американского посольства в Украине.

Военная помощь от США прибыла в Украину (фото: facebook.com/usdos.ukraine)