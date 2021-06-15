Российские супермаркеты MERE в Украине: громкий скандал получил продолжение

В Украине разразился скандал из-за открытия супермаркетов MERE, которые принадлежат российскому бизнесмену. Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что открытие этих супермаркетов невозможно, но в прессе появляется информация о магазинах в разных городах.

Что известно об этих супермаркетах – читайте в материале ниже.

В украинских СМИ появилась информация об открытии супермаркетов MERE в Николаеве. Об этом заявил директор по развитию сети MERE Артем Хоменко. Он сообщил, что магазин откроется в Николаеве в июне и анонсировал открытие еще десятка магазинов в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что открытие таких магазинов в Украине невозможно и предупредил, что, если городские власти дадут разрешение на работу таких магазинов, то к ним будут применены меры.

"Как это вообще возможно, это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры, - ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - сказал Данилов.

Однако в прессе продолжают появляться сообщения об открытии супермаркетов и анонсировано уже до конца 2021 года 40 магазинов в разных городах Украины.

"Со следующей недели MERE начнет открывать магазины в других городах Украины. Всего в планах сети – открытие 40 магазинов до конца года", - сказано в сообщении Retailers.

Известно, что магазин MERE в ближайшее время планируют открыть в Черновцах.

Что известно о сети супермаркетов Mere

Конечный бенефициар этой сети – российский бизнесмен Сергей Шнайдер. Он основатель российской сети дискаунтеров "Светофор". Несколько лет назад эта торговая сеть вышла за пределы РФ под другим брендом – MERE. Эта сеть позиционирует себя как магазины без наценки, где стоимость товаров на 20% ниже.

Супермаркеты Mere есть в Германии, Румынии и Чехии. Готовятся к открытию супермаркеты в Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Сербии. Также планируется открытие магазинов в Испании, Франции, Греции и Великобритании.

В Украине развитием сети занимается ООО “Альянстрейдсервис”, зарегистрированное 18 июля 2019 года. В конце 2020 года был открыт один магазин - в Николаеве, но проработал он недолго и закрылся. Как объяснял директор магазина – были сложности с товарами. Именно этот магазин собираются снова открыть в июне 2021 года.

"Торговая сеть MERE заинтересована в перспективном развитии торговых точек на территории Украины и в ближайшем будущем мы будем разы видеть Вас в сети магазинов MERE в Украине", - сказано на официальном сайте MERE.