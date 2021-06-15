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Данилов исключил открытие российских супермаркетов в Украине. И угрожает местным властям

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Киев, Вторник 15 июня 2021 13:31
Данилов исключил открытие российских супермаркетов в Украине. И угрожает местным властям Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен. Информация о запуске супермаркетов Mere не соответствует действительности.

Об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Отметим, ранее в украинских СМИ появилось заявление директора по развитию сети Mere в Украине Артема Хоменко о том, что в июне возобновит свою работу супермаркет в Николаеве, после чего планируется открытие еще нескольких десятков магазинов.

Секретаря СНБО попросили прокомментировать это, на что он заявил, что это непроверенная информация, которая "начинается с неопределенных ресурсов".

"Как это вообще возможно, это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры, - ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - отметил Данилов.

Согласно официальным данным, конечным бенефициаром сети супермаркетов Mere является российский бизнесмен Сергей Шнайдер.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что в Украине есть два-три года на ликвидацию влияния олигархов на политические процессы. Это нужно для внедрения стандартов НАТО.

Также сообщалось, что Украина готовит санкции за оправдание агрессии России.

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