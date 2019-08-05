Российские спортсменки утонули в Крыму: все подробности

Российские спортсменки утонули во время шторма в Севастополе (фото: коллаж РБК-Украина)

Непогода в Крыму забрала жизни двух девушек-спортсменок

Две российские спортсменки утонули во время шторма в аннексированном Крыму. Инцидент произошел в Севастополе 4 августа на территории яхт-клуба. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на заявление так называемого замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты города Владимира Беспалого.

Сообщается, что две девушки отправились плавать, не смотря на шторм. Одна из девушек прыгнула в море с пирса, а вторая бросилась ее спасать, но утонула вместе с ней.

Неспокойное море забрало жизни жительницы Москвы 1986 года рождения и жительницы Мурманска 1992 года рождения. Одна из девушек была действующей чемпионкой мира по кикбоксингу, а вторая - вице-чемпионкой.

Севастополь (фото: Alexander Aksakov/Getty Images)

Поднять тела спасателям пока что не удается из-за сильного шторма.

Напомним, что Крым сильно пострадал из-за разбушевавшейся стихии. Так, в Керчи улицы и дороги были полностью залиты водой. При этом вода доходила до капотов машин. Кроме того, у части города пропал свет.

В селе Приозерное прорвало дамбу из-за чего на улицы полилась вода, которая затопила более 15 домов. Спасателям пришлось эвакуировать местных жителей из подтопленных домов.

Ранее сообщалось, что под Одессой пронесся страшный ураган, который привел к человеческим жертвам. в Белгород-Днестровском районе Одесской области селевой поток снес автомобиль с тремя людьми в салоне.