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Російські спортсменки потонули в Криму: усі подробиці

STYLERЖиття    05.08.2019 - 15:42
Російські спортсменки потонули в Криму: усі подробиці
Російські спортсменки потонули під час шторму у Севастополі (фото: колаж РБК-Україна)

Негода у Криму забрала життя двох дівчат-спортсменок

Дві російські спортсменки потонули під час шторму в анексованому Криму. Інцидент стався в Севастополі 4 серпня на території яхт-клубу. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву так званого заступника начальника управління забезпечення заходів цивільного захисту міста Володимира Безпалого.

Повідомляється, що дві дівчини вирушили плавати, не дивлячись на шторм. Одна з дівчат стрибнула в море з пірсу, а друга кинулася її рятувати, але потонула разом з нею.

Неспокійне море забрало життя мешканки Москви 1986 року народження та жительки Мурманська 1992 року народження. Одна з дівчат була чинною чемпіонкою світу з кікбоксингу, а друга - віце-чемпіонкою.

Російські спортсменки потонули в Криму: усі подробиці

Севастополь (фото: Alexander Aksakov/Getty Images)

Підняти тіла рятувальникам поки що не вдається через сильний шторм.

Нагадаємо, що Крим сильно постраждав через стихію. Так, у Керчі вулиці і дороги були повністю залиті водою. При цьому вода доходила до капотів машин. Крім того, у частини міста зникло світло.

В селі Приозерне прорвало дамбу через що на вулиці полилася вода, яка затопила понад 15 будинків. Рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів з підтоплених будинків.

Раніше повідомлялося, що під Одесою пронісся страшний буревій, який призвів до людських жертв. у Білгород-Дністровському районі Одеської області селевий потік зніс автомобіль з трьома людьми в салоні.

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