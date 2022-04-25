Российские солдаты требуют с матери украинского пленного деньги, иначе казнят ее сына

Оккупанты присылают бедной женщине видео с ее сыном, на котором он говорит, что с ним обходятся хорошо, кормят и в медицинской помощи он не нуждается.

Украинский военный пошел добровольцем в армию и записался туда в Мариуполе. В плен он попал 21 апреля.

Российские солдаты требуют деньги с украинки, иначе они угрожают убить ее сына на камеру и записать для нее это видео.