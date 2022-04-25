Російські солдати вимагають з матері українського полоненого гроші, інакше стратять її сина

Окупанти надсилають бідній жінці відео з її сином, на якому він каже, що з ним обходяться добре, годують і медичної допомоги він не потребує.

Український військовий пішов добровольцем в армію і записався туди в Маріуполі. У полон він потрапив 21 квітня.

Російські солдати вимагають гроші з Українки, інакше вони погрожують вбити її сина на камеру і записати для неї це відео.