Російські солдати вимагають з матері українського полоненого гроші, інакше стратять її сина

Мати українського військового в Донецькій області отримує погрози від російських військових, що вб'ють її сина, який зараз перебуває у них в полоні. Вони вимагають з бідної жінки 5 тисяч євро.
Про це повідомляють в мережі.
Окупанти надсилають бідній жінці відео з її сином, на якому він каже, що з ним обходяться добре, годують і медичної допомоги він не потребує.
Український військовий пішов добровольцем в армію і записався туди в Маріуполі. У полон він потрапив 21 квітня.
Російські солдати вимагають гроші з Українки, інакше вони погрожують вбити її сина на камеру і записати для неї це відео.
Як ми раніше писали, пенсіонер з-під Бородянки розповів про жахи окупації.