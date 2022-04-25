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Російські солдати вимагають з матері українського полоненого гроші, інакше стратять її сина

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Понеділок 25 квітня 2022 11:08
Російські солдати вимагають з матері українського полоненого гроші, інакше стратять її сина Військові РФ шантажують матір українського військового (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мати українського військового в Донецькій області отримує погрози від російських військових, що вб'ють її сина, який зараз перебуває у них в полоні. Вони вимагають з бідної жінки 5 тисяч євро.

Про це повідомляють в мережі.

Окупанти надсилають бідній жінці відео з її сином, на якому він каже, що з ним обходяться добре, годують і медичної допомоги він не потребує.

Український військовий пішов добровольцем в армію і записався туди в Маріуполі. У полон він потрапив 21 квітня.

Російські солдати вимагають гроші з Українки, інакше вони погрожують вбити її сина на камеру і записати для неї це відео.

Як ми раніше писали, пенсіонер з-під Бородянки розповів про жахи окупації.

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