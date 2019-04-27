Российские паспорта на Донбассе: Макаревич жестко раскритиковал Путина

Андрей Макаревич высказал свое мнение по поводу того, что президент РФ Владимир Путин сообщил, что Кремль упростит поучение российского гражданства всем жителям Украины. Певец заявил, что лучше сперва заняться жизнью граждан России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Известный музыкант отметил, что сотни тысяч россиян живут без нормальных дорог, больниц, школ и туалетов.

Андрей Макаревич раскритиковал Путина (скриншот с Facebook)

Подписчики Макаревича также прокомментировали его пост в соцсети.

А все могло бы быть совсем не так. И Украина нам совсем не враг! И не нужно никому чужих паспортов!

Это если рассматривать выдачу паспортов как заботу о людях, но мы же понимаем, что это политика. Раз так, то можно и без дорог, тем более, что граждане молчат. Грустно все это;

Это не забота о гражданах, это создание головной боли Володе Зеленскому...

Не ну, преумножать народонаселение путем забот о своих гражданах, об их здоровье, хороших дорогах, здоровой экологии - это сильно хлопотно и долго. А вот раздать паспорта - это быстро, легко и сразу 2-3 миллиона человечков к статистике добавляется;

Если оглядеться вокруг - живем в полной заднице. А, теперь, еще очередную проблему вешаем себе на плечи;

Россия богатая, поделится;

Нет. Не нужно. Не будем о грустном. Давайте лучше для Франции бабла соберем. Это же мировое наследие! (собор имею ввиду). А какая разница по какой дороге мужик в сортир пойдет?

Пффф, бумажку дать это не строить.

Cкриншот с Facebook

Напомним, что жители Украины также высказали свое мнение по поводу выдачи российских паспортов в ОРДЛО и на всех территориях Украины.

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали зачем Путину российские паспорта на Донбассе.