Російські паспорти на Донбасі: Макаревич жорстко розкритикував Путіна

Андрій Макаревич висловив свою думку з приводу того, що президент РФ Володимир Путін повідомив, що Кремль спростить отримання російського громадянства всім жителям України. Співак заявив, що краще спершу зайнятися життям громадян Росії. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Відомий музикант зазначив, що сотні тисяч росіян живуть без нормальних доріг, лікарень, шкіл і туалетів.

Андрій Макаревич розкритикував Путіна (скріншот з Facebook)

Дописувачі Макаревича також прокоментували його пост у соцмережі.

А все могло б бути зовсім не так. І Україна нам зовсім не ворог! І не потрібно нікому чужих паспортів!

Якщо розглядати видачу паспортів як турботу про людей, але ми ж розуміємо, що це політика. Раз так, то можна і без доріг, тим більше, що громадяни мовчать. Сумно все це;

Це не турбота про громадян, це створення головного болю Володі Зеленському...

Ну примножувати народонаселення шляхом турбот про своїх громадян, про їх здоров'я, хороші дороги, здорову екології - це дуже клопітно і довго. А от роздати паспорта - це швидко, легко і відразу 2-3 мільйони чоловічків до статистики додається;

Якщо озирнутися навколо - живемо в повній дупі. А тепер, ще чергову проблему вішаємо собі на плечі;

Росія багата, поділиться;

Ні. Не потрібно. Не будемо про сумне. Давайте краще для Франції бабла зберемо. Це ж світова спадщина! (собор маю на увазі). А яка різниця якою дорогою мужик в туалет піде?

Пффф, папірець дати це не будувати.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що жителі України також висловили свою думку з приводу видачі російських паспортів ОРДЛО і на всіх територіях України.

Раніше повідомлялося, що експерти розповіли навіщо Путіну російські паспорти на Донбасі.