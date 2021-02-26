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Российские дипломаты ехали из КНДР на самодельной дрезине: толкали сами (видео)

Новина українською → Россия, Пятница 26 февраля 2021 10:02
Российские дипломаты ехали из КНДР на самодельной дрезине: толкали сами (видео) Российским дипломатам пришлось выезжать из КНДР на самодельной дрезине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские дипломаты вынуждены были покинуть КНДР на самодельной дрезине, которую сами же и толкали. Пассажирское сообщение полностью прервано из-за пандемии коронавируса и у дипломатов не было другого варианта выбраться из страны.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Nexta.

Дипломатам из РФ пришлось выбираться из Северной Кореи на самодельной дрезине, так как другого вида транспорта просто не нашлось. Все пассажирское сообщение между КНДР и Россией остановлено из-за пандемии коронавируса. Таким образом они добрались до Владивостока, откуда их самолетом уже забрали в Москву.

Сначала они общественным транспортом добрались до приграничного района, а там им пришлось пересекать границу самостоятельно. На самодельную дрезину дипломаты погрузили свои чемоданы, маленьких детей и самостоятельно ее толкали по железнодорожному мосту через реку Туманная.

Отмечается, что третьему секретарю посольства Владиславу Сорокину пришлось толкать нагруженную тележку более одного километра. Встретили дипломатов уже на российской пограничной станции Хасан, после чего всех дипломатов и членов их семей усадили в автобус и отвезли в аэропорт.

Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине и им пришлось ее толкать самостоятельно

Напомним, ранее мы писали о том, что на МКС россиянам отключили систему подачи кислорода из-за утечки воздуха.

А также рассказывали о том, что в России решили сажать в тюрьму "за оскорбления ветеранов".

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