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В России будут сажать в тюрьму "за оскорбления ветеранов": сеть взорвалась гневом

Новина українською → Москва, Понедельник 22 февраля 2021 13:45
В России будут сажать в тюрьму "за оскорбления ветеранов": сеть взорвалась гневом В России хотят сажать в тюрьму за оскорбление ветеранов (фото: Getty Images)
Автор: Styler

В России депутаты Госдумы решили ужесточить ответственности за оскорбление ветеранов. Теперь такие действия намерены приравнивать к оправданию нацизма.

Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, за оскорбления ветеранов "Великой Отечественной войны" (в РФ и некоторых других постсоветских странах этим термином называют период Второй мировой войны с 1941 по 1945 год) теперь можно будет получить реальный тюремный срок.

В чем суть закона

Одним из инициаторов поправок является скандально известная Ирина Яровая - любительница "ужесточать наказания", которая, к слову, родилась в Макеевке Донецкой области.

Также авторами законопроекта выступили, в частности, Владимир Шаманов (депутат Госдумы, который командовал воздушно-десантными войсками ВС РФ во время участия их подразделений в вооруженной агрессии России против Украины) и Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского).

Они предлагают отнести "к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах". Также предлагается установить уголовную ответственность "за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества".

Отметим, что в прошлом году Яровая и Ко предложили также лишать свободы на 5 лет "за распространение ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне".

Что думают об этом сами россияне

Данный законопроект вызвал бурю эмоций в сети. При этом, сами россияне же и негодуют. Один из главных аргументов - само государство унижает и оскорбляет ветеранов войны, бросив их на произвол судьбы с мизерными пенсиями.

  • Лучше бы было эту армию "дармоедов ГД" отправить на строительство квартир для ветеранов ВОВ! Ветеранов уже осталось так мало, а дармоедов все больше и больше...
  • Главное оскорбление ветеранов - это их нищета. Пускай сами себя судят и на себя оформляют эту "уголовку"
  • Если такие махровые мрази встали на защиту ветеранов, значит что-то не то с этими самыми "ветеранами".
  • Не дадим оскорблять ветеранов Наполеоновских войн!
  • Подскажите, а жизнь ветеранов ВОВ в нищете расценивается, как их оскорбление?
  • Добавьте статью за оскорбление женщин. Ведь не роди женщины в свое время - не было б у нас ветеранов.
  • Складывается парадоксальная ситуация: власть страны сама же и унижает честь и достоинство ветеранов ВОВ, которая не может обеспечить достойной ветеранской пенсией стариков и другими полагающимися благами! Лицемеры!
  • Сами и загремят по этой статье. Никто больше них не унижает ветеранов отклонением закона Навального повысить им пенсии до 200 тысяч. Кстати, можно на них за это в суд подать от имени ветеранов.

Напомним, что недавно российский суд назначил Алексею Навальному штраф по выдуманному делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

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