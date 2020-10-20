Российская вакцина от COVID-19: эксперт предположил одно происхождение с "Новичком"

Эксперт объяснил, почему в Украине вряд ли появится российская вакцина от COVID-19

По мнению Сергея Иванова, ВОЗ окончательно снял все спекуляции вокруг российской вакцины

ВОЗ официально отказалась признать российский "Спутник V" не просто вакциной от COVID-19, но и просто вакциной.

По мнению известного блогера и журналиста Сергея Иванова, это окончательно снимает все спекуляции вокруг этой вакцины и ее возможных поставок в Украину.

Чтобы окончательно снять спекуляции Медведчука вокруг российской «вакцины», нужно помнить, что ВОЗ официально отказалась... Опубликовано Sergii Ivanov Понедельник, 19 октября 2020 г.

"То есть по факту это некое вещество непонятного происхождения и назначения, которая не имеет никакого клинического доказательства своей эффективности в контексте ковида, кроме слов Путина с Медведчуком, которые не говорят правду в принципе", - добавляет журналист.

По словам Иванова, учитывая пристрастие Кремля к химическому и бактериологическому оружию, он не исключает, что "Спутник V" и "Новичок" - из одной лаборатории.

Примечательно, что в комментариях под публикацией блогера пользователи напомнили, что недавно из-за осложнения от коронавируса умер мэр Ялты. Три недели назад он вакцинировался российским "Спутник V".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил возможность поставок вакцины от коронавируса в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.

Кроме того, в начале августа в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Также в РФ начали подготовку к регистрации второй вакцины от COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру.