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Російська вакцина від COVID-19: експерт припустив одне походження з "Новічком"

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 18:55
Російська вакцина від COVID-19: експерт припустив одне походження з "Новічком"
Експерт пояснив, чому в Україні навряд чи з'явиться російська вакцина від COVID-19
Автор: Styler

На думку Сергія Іванова, ВООЗ остаточно зняв усі спекуляції довкола російської вакцини

ВООЗ офіційно відмовилася визнати російський "Спутник V" не просто вакциною від COVID-19, а й просто вакциною.

На думку відомого блогера та журналіста Сергія Іванова, це остаточно знімає усі спекуляції довкола цієї вакцини та її можливих поставок в Україну.

Аби остаточно зняти спекуляції Медведчука довкола російської «вакцини», потрібно пам‘ятати, що ВООЗ офіційно відмовилася...

Опубліковано Sergii Ivanov Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

"Тобто за фактом це якась речовина незрозумілого походження та призначення, яка не має жодного клінічного доказу своєї дієвості в контексті ковіду, крім слів Путіна з Медведчуком, які не говорять правду в принципі", - додає журналіст.

За словами Іванова, враховуючи пристрасть Кремля до хімічної та бактеріологічної зброї, він не виключає, що "Спутник V" та "Новачок" - з однієї лабораторії.

Примітно, що в коментарях під дописом блогера користувачі нагадали, що нещодавно через ускладнення від коронавірусу помер мер Ялти. Три тижні тому він вакцинувався російським "Спутник V".

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавірусу в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.

Крім того, на початку серпня в Росії зареєстрували першу вакцину від коронавірусу. Також в РФ почали підготовку до реєстрації другої вакцини від COVID-19.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу.

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