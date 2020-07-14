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Российская певица после Крыма собралась в Киев и Одессу: год назад уже давала концерты

Вторник 14 июля 2020 09:18
Российская певица после Крыма собралась в Киев и Одессу: год назад уже давала концерты
Российская певица Zivert (фото: instagram.com/_zivert)
Автор: Светлана Мащенко

Zivert планирует дать концерты в Киеве и Одессе, несмотря ни на карантин, ни на гастроли в Крыму

Известная российская певица Zivert (Юлия Зиверт) собралась на гастроли в Украину. 29-летняя поп-звезда анонсировала концерты в Одессе на 24 июля и в Киеве на 4 августа.

Ранее Zivert выступала в оккупированном Крыму в 2018 году, но это не мешает ее планам подзарабатывать с концертами в столице и "южной пальмире". Интересно, что на вопрос организаторов выступления в Киеве, что думает об этом СБУ, ответили, мол в прошлом году она уже была у нас с концертом.

Стоимость билетов в Одессе на сайте concert.ua начинается от 1000 гривен. В Киеве Zivert собирается выступить в пляжном клубе (2200 грн за билет).

Организаторы концерта в Киеве продолжают продавать билеты, а комментарии по поводу Крыма и СБУ удаляют.

Российская певица после Крыма собралась в Киев и Одессу: год назад уже давала концерты

Zivert собралась в Киев с концертом (скрин: Крым. Реалии)

Афиша про выступление певицы в Ялте до сих пор висит на странице отеля Yalta Intourist, куда она ездила с концертом летом 2018-го. Звезда также успела дать концерт в клубе "Чайка" в Симферополе.

Российская певица после Крыма собралась в Киев и Одессу: год назад уже давала концерты

Афиша концерта Zivert в Крыму в 2018 году (фото: facebook.com)

Ранее мы писали, что Александр Серов едет в Киев, хотя был в Крыму.

Также сообщалось, что в США не пустили музыканта, который поддержал аннексию Крыма.

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