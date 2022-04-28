Россиянки в Польше со злостью рвут глянцевые журналы, посвященные Украине (фото)

"Vogue Polska решил заменить обычную историю с обложек акцией солидарности. Мы предоставили площадку украинским художникам. Эти невероятные и очень эмоциональные произведения искусства очень разные, но у них много общего — мощная сила и надежда, что этот кошмар скоро закончится", - рассказала главный редактор польского Vogue Ина Лекевич.

Так, редакция приняла решение опубликовать на одной из обложек иллюстрацию украинки Елены Емчук, модного фотографа и художницы, которая в своем творчестве обращается к украинской культуре.

Автор второй работы на обложке - Малгожата Мирга-Тас, художница, которая представляла Польшу на Венецианской биеннале в этом году.

В апреле в польской версии журнала Vogue вышло две версии обложки (instagram.com/vogue.polska)

Уже с 1 апреля в Польше можно было купить журналы, но приобрести номер с обложкой, посвященной Украине удалось не всем. Активисты сообщают, что на стойках с прессой во многих супермаркетах издание порвано.

Украинка Ирина, которая вынуждена была покинуть страну из-за российской агрессии, рассказала детали ЧП.

"Мы с мамой, сестрой и крестной уехали из Киева в первый месяц войны, когда выдержать постоянные обстрелы и сидение в подвале стало невозможно. С первых дней в Польше мы поняли, что стоит ехать немного дальше, в глубь страны, чтобы найти жилье. Так мы оказались в Гданьске", - рассказала украинка.ю

По словам Ирины, они нетерпением ждали выхода нового номера Vogue Polska, так как даже такой, на первый взгляд незначительный жест редакции глянца, способен поднять боевой дух и дать хоть немного надежды на будущее. Но они были очень удивлены, когда увидели журналы с поврежденной обложкой.

"Сперва мы подумали, что это единичный случай. Но, потом стали замечать, что изуродованы все обложки с украинской иллюстрацией. Номер издания со второй обложкой был цел во всех точках продаж, куда мы ходили", - продолжила Ирина.

Менеджер супермаркета рассказал, что персонал заметил россиянок, которые намеренно рвали журнал. К сожалению, их не задержали.

Поврежденные журналы в Гданьске (фото: segodnya.ua)