Россиянина не пустили из Украины в Румынию и поставили в паспорте печать о "военном корабле" (видео)

Из Украины не пустили в Румынию гражданина РФ, который легально проживал в Киеве 7 лет, и сейчас пытался выехать. Пограничники также поставили в паспорте мужчины печать со словами о "русском военном корабле" и указанием соответствующего направления.

Об этом рассказал сам несостоявшийся путешественник, россиянин Игорь Заботин на странице в Facebook .

"Вернули меня обратно, в Румынию не пустили. Пограничники печать вот поставили. Еду снова в Киев, даже не знаю радоваться или грустить. Оба исхода мне не нравились. И оставаться тяжело дальше и уезжать не хотелось", - говорится в публикации.

Отвечая на сообщения от пользователей сети, которые засомневались в правдивости такой истории, мужчина опубликовал видео и фото своих документов с этой самой печатью.

Как видно на кадрах, паспорт Заботин стала украшать красная печать с таким текстом: "русский военный корабль - иди нах*й!"

Вот так теперь выглядит паспорт россиянина (фото: facebook.com/izabotin)

"Пишут, что фейк. КПП "Порубное". 15 августа, примерно с 18.00 до 22.00 проходил. Перезалил, закрыл номер документа. Еще и аннулировали, что был выезд, хотя выехал и потом обратно заехал", - рассказывает он.

Видео: россиянину на границе в паспорт на границе поставили печать о русском военном корабле

На украинско-румынской границе у россиянина возникли сложности с выездом (фото: facebook.com/izabotin)

Также Заботин сравнивал свою ситуацию на границе с известным фильмом режиссера Стивена Спилберга "Терминал", и объяснял, что не хотел выезжать из Украины, но гонят его из страны новые законы, а сам об готов после победы - "когда все закончится и начнутся процессы по типу "нюрнбергских" - свидетельствовать о военной агрессии РФ против Украины, что "причин начинать так называемую "спецоперацию" не было, так как нет и не было здесь ни наzzизма ни фаш///изма. За 7 лет проживания не сталкивался с проблемами из-за того, что я русский"