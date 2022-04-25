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Россияне запустили новый фейк в сети для украинцев: в чем он заключается

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 14:16
Россияне запустили новый фейк в сети для украинцев: в чем он заключается РФ выдала фейковый чат-бот (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. Так, Россия создает фейковые чат-боты.

Об этом сообщает СБУ.

На этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальный названием, которое отличается лишь на несколько букв.

Напоминаем! Официальный чат-бот СБУ - это @stop_russian_war_bot

"Благодаря ему мы получаем тысячи ваших сообщений о дислокации и перемещении врага. А потом по этим данным военные методично отминусовывают российских оккупантов с нашей земли. Обязательно проверяйте, куда отправляете информацию! Доверяйте только официальным страницам государственных органов и структур и не давайте врагу получить преимущество на информационном фронте!" - заявили в СБУ.

Держим строй и защищаем Украину вместе!

Как мы ранее писали, в СНБО разоблачили фейк России о применении оружия массового поражения в Украине.

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