Россияне запустили новый фейк в сети для украинцев: в чем он заключается

На этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальный названием, которое отличается лишь на несколько букв.

Напоминаем! Официальный чат-бот СБУ - это @stop_russian_war_bot

"Благодаря ему мы получаем тысячи ваших сообщений о дислокации и перемещении врага. А потом по этим данным военные методично отминусовывают российских оккупантов с нашей земли. Обязательно проверяйте, куда отправляете информацию! Доверяйте только официальным страницам государственных органов и структур и не давайте врагу получить преимущество на информационном фронте!" - заявили в СБУ.

Держим строй и защищаем Украину вместе!