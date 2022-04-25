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Росіяни запустили новий фейк у мережі для українців: у чому він полягає

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Понеділок 25 квітня 2022 14:16
Росіяни запустили новий фейк у мережі для українців: у чому він полягає РФ видала фейковий чат-бот (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Так, Росія створює фейкові чат-боти.

Про це повідомляє СБУ.

Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер.

Нагадуємо! Офіційний чат-бот СБУ - це @stop_russian_war_bot

"Завдяки йому ми отримуємо тисячі ваших повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові методично відмінусовують російських окупантів з нашої землі. Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію! Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті!" - заявили в СБУ.

Тримаємо стрій і захищаємо Україну разом!

Нагадаємо, у РНБО викрили фейк Росії про застосування зброї масового ураження в Україні.

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