Все россияне утонули? Пустынные пляжи Крыма рассмешили сеть

За день до старта курортного сезона в аннексированном Крыму пляжи пустуют и туристов на них не наблюдается. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крым, где опубликован скриншот с веб-камеры, установленной в Евпатории.

"Евпатория прямо сейчас. Учебный год закончился и тут уже сезон! Как видите", - иронично подписали снимок авторы поста.

Пляж Евпатории 30 мая (twitter.com/KrimRt)

Для сравнения блогер показал, как сейчас выглядит один из пляжей Одессы.

Скриншот поста

Пользователи сети активно комментируют ситуацию и смеются над россиянами, которые не едут в Крым отдыхать, хотя власти РФ их активно агитируют делать это.

"Отдыхающих видите? Нет? А они там есть! Официальные каналы РФ не врут!" - написал один юзер.

"Уже 1,5 или 2 млн отдохнули в этом году. Официальная версия РФ", - добавил второй.

"Наверное, занырнули все вместе", - пошутил третий.

"Все россияне утонули?" - поинтересовался четвертый пользователь.

Скриншот комментариев

Отметим, что большинство пляжей Крыма не готовы к курортному сезону. Оккупанты в спешном порядке хотят привести пляжи в нормальный вид. Но у них не выходит. Например, в Ялте пляжи подсыпали щебнем, который галькой стать не успел.

"В море босиком доползти невозможно - острый щебень. Хоть особо и не пробует никто", - говорится в посте RoksolanaToday&Крым.

Пляж в Ялте 30 мая (twitter.com/KrimRt)

Ранее экологи рассказали, что происходит с крымскими курортами и почему там опасно отдыхать.