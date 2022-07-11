Россияне на оккупированных территориях грозят отбирать украинских детей

Тактика массового запугивания

Россияне применяют такую циничную тактику, чтобы вынудить родителей записывать своих детей в российские школы.

Так, угрозы звучали в адрес родителей в селе Максима Горького Мелитопольского района (Акимовский поселковый совет).

Люди сообщают, что "новая власть" проводила совещание и отметила, что родителей, которые не отдадут своих детей в школу, будут лишать родительских прав, соответственно, забирать детей. Скорее всего, такие совещания проводятся по селам всего Акимовского района.

Также стало известно, что коллаборанты уже создают свои социальные службы с инспекторами, которые бы ходили по домам и проверяли наличие учеников в семье и записались ли они уже в школу.

В селах Мелитопольского района у оккупантов сейчас большие проблемы с кадрами. Молодых учителей почти нет, а пенсионеры отказываются работать на рашистов.

Российские учителя отказываются ехать в Украину за такую зарплату

Обещанные захватчиками преподаватели из Крыма и Новосибирска даже за зарплату в 7 тысяч рублей в сутки, трансфер и проживание не соглашаются ехать в оккупированный Мелитополь и, тем более, села в области.