Росіяни на окупованих територіях погрожують відбирати українських дітей

Тактика масового залякування

Росіяни застосовують таку цинічну тактику, щоб змусити батьків записувати своїх дітей в російські школи.

Так, погрози звучали на адресу батьків у селі Максима Горького Мелітопольського району (Якимівська селищна рада).

Люди повідомляють, що "нова влада" проводила нараду і зазначила, що батьків, які не віддадуть своїх дітей до школи, позбавлятимуть батьківських прав, відповідно, забиратимуть дітей. Швидше за все, такі наради проводяться по селах усього Якимівського району.

Також стало відомо, що колаборанти вже створюють свої соціальні служби з інспекторами, які б ходили по домівках і перевіряли наявність учнів в сім'ї та записалися вони вже в школу.

У селах Мелітопольського району в окупантів зараз великі проблеми з кадрами. Молодих вчителів майже немає, а пенсіонери відмовляються працювати на рашистів.

Російські вчителі відмовляються їхати в Україну за таку зарплату

Обіцяні загарбниками викладачі з Криму і Новосибірська навіть за зарплату в 7 тисяч рублів на добу, трансфер і проживання не погоджуються їхати в окупований Мелітополь і, тим паче, села в області.