Россияне на оккупированных территориях грозят отбирать украинских детей
Под временно оккупированным Мелитополем россияне шантажируют родителей, которые не хотят отдавать своих чад в школы. Захватчики угрожают, что будут отбирать детей.
О таком цинизме и наглости сообщило издание РИА Мелитополь.
Тактика массового запугивания
Россияне применяют такую циничную тактику, чтобы вынудить родителей записывать своих детей в российские школы.
Так, угрозы звучали в адрес родителей в селе Максима Горького Мелитопольского района (Акимовский поселковый совет).
Люди сообщают, что "новая власть" проводила совещание и отметила, что родителей, которые не отдадут своих детей в школу, будут лишать родительских прав, соответственно, забирать детей. Скорее всего, такие совещания проводятся по селам всего Акимовского района.
Также стало известно, что коллаборанты уже создают свои социальные службы с инспекторами, которые бы ходили по домам и проверяли наличие учеников в семье и записались ли они уже в школу.
В селах Мелитопольского района у оккупантов сейчас большие проблемы с кадрами. Молодых учителей почти нет, а пенсионеры отказываются работать на рашистов.
Российские учителя отказываются ехать в Украину за такую зарплату
Обещанные захватчиками преподаватели из Крыма и Новосибирска даже за зарплату в 7 тысяч рублей в сутки, трансфер и проживание не соглашаются ехать в оккупированный Мелитополь и, тем более, села в области.
Как мы ранее писали, Зарицкая опубликовала пост об оккупантах и его тут же удалили.
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