ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни на окупованих територіях погрожують відбирати українських дітей

Новость на русском →
Мелітополь, Понеділок 11 липня 2022 09:26
Росіяни на окупованих територіях погрожують відбирати українських дітей Росіяни знову погрожують українцям (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під тимчасово окупованим Мелітополем росіяни шантажують батьків, які не хочуть віддавати своїх чад у школи. Загарбники погрожують, що відбиратимуть дітей.

Про такий цинізм і нахабство повідомило видання РІА Мелітополь.

Тактика масового залякування

Росіяни застосовують таку цинічну тактику, щоб змусити батьків записувати своїх дітей в російські школи.

Так, погрози звучали на адресу батьків у селі Максима Горького Мелітопольського району (Якимівська селищна рада).

Люди повідомляють, що "нова влада" проводила нараду і зазначила, що батьків, які не віддадуть своїх дітей до школи, позбавлятимуть батьківських прав, відповідно, забиратимуть дітей. Швидше за все, такі наради проводяться по селах усього Якимівського району.

Також стало відомо, що колаборанти вже створюють свої соціальні служби з інспекторами, які б ходили по домівках і перевіряли наявність учнів в сім'ї та записалися вони вже в школу.

У селах Мелітопольського району в окупантів зараз великі проблеми з кадрами. Молодих вчителів майже немає, а пенсіонери відмовляються працювати на рашистів.

Російські вчителі відмовляються їхати в Україну за таку зарплату

Обіцяні загарбниками викладачі з Криму і Новосибірська навіть за зарплату в 7 тисяч рублів на добу, трансфер і проживання не погоджуються їхати в окупований Мелітополь і, тим паче, села в області.

Як ми раніше писали, Зарицька опублікувала пост про окупантів і його тут же видалили.

Також читайте, що окупанти змушують дітей вчитися за роспрограмою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя