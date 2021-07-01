Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)

Российские наемники "ДНР" снова обстреляли гражданских. И на этот раз также под обстрел попал частный сектор Авдеевки.
О последствиях рассказали на Facebook- странице Операции объединенных сил, где появились и фото разрушенных зданий.
Сообщается, что российско-оккупационные войска стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.
В результате обстрела пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. На фотографиях также видно, что минами и снарядами уничтожены дворы.
К счастью, в результате атаки оккупантов никто из мирных жителей Авдеевки не пострадал.
"О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении ООС.
Напомним, что под обстрелом оккупантов на Донбассе погиб украинский военный.