UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россияне обстреляли Авдеевку: дома превратились в груду камней (ужасные фото)

Автор: Людмила Жукова

Российские наемники "ДНР" снова обстреляли гражданских. И на этот раз также под обстрел попал частный сектор Авдеевки.

О последствиях рассказали на Facebook- странице Операции объединенных сил, где появились и фото разрушенных зданий.

Сообщается, что российско-оккупационные войска стреляли из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.

В результате обстрела пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. На фотографиях также видно, что минами и снарядами уничтожены дворы.

Фото: оккупанты обстреляли Авдеевку (фото facebook.com/pressjfo.news)

К счастью, в результате атаки оккупантов никто из мирных жителей Авдеевки не пострадал.

"О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении ООС.

Напомним, что под обстрелом оккупантов на Донбассе погиб украинский военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка