Росіяни обстріляли Авдіївку: будинки перетворилися на купу каміння (жахливі фото)

Росіїські найманці "ДНР" знову обстріляли цивільних. І цього разу також під обстріл потрапив приватний сектор Авдіївки.
Про наслідки розповіли на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил, де з'явилися і фото зруйнованих будівель.
Повідомляється, що російсько-окупаційні війська стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею. На фотографіях також видно, що мінами та снарядами понівечені двори.
На щастя, у результаті атаки окупантів ніхто з мирних жителів Авдіївки не постраждав.
"Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні ООС.
Нагадаємо, що під обстрілом окупантів на Донбасі загинув український військовий.