Росіяни обстріляли Авдіївку: будинки перетворилися на купу каміння (жахливі фото)

Повідомляється, що російсько-окупаційні війська стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею. На фотографіях також видно, що мінами та снарядами понівечені двори.

Фото: окупанти обстріляли Авдіївку (facebook.com/pressjfo.news)

На щастя, у результаті атаки окупантів ніхто з мирних жителів Авдіївки не постраждав.

"Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні ООС.