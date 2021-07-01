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Росіяни обстріляли Авдіївку: будинки перетворилися на купу каміння (жахливі фото)

Автор: Людмила Жукова

Росіїські найманці "ДНР" знову обстріляли цивільних. І цього разу також під обстріл потрапив приватний сектор Авдіївки.

Про наслідки розповіли на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил, де з'явилися і фото зруйнованих будівель.

Повідомляється, що російсько-окупаційні війська стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею. На фотографіях також видно, що мінами та снарядами понівечені двори.

Фото: окупанти обстріляли Авдіївку (facebook.com/pressjfo.news)

На щастя, у результаті атаки окупантів ніхто з мирних жителів Авдіївки не постраждав.

"Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні ООС.

Нагадаємо, що під обстрілом окупантів на Донбасі загинув український військовий.

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Авдіївка