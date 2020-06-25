Россияне массово вывозят украинских детей-сирот из Крыма: стало известно - зачем

В Крыму детей-сирот лишают права решать вопрос о своем гражданстве и массово вывозят в Россию. Дело в том, что на полуострове с 2014 года действует специальная программа для детей из детских домов под названием "Поезд надежды. Крым". В результате проекта детей вывозят на ПМЖ в Россию.

Сейчас в Крыму находятся всего 4323 несовершеннолетних. Некоторые из них сироты, а у некоторых родные лишены родительских прав.

"По официальной информации так называемого министерства образования и науки, молодежи и спорта Республики Крым, результат первого такого "поезда надежды" - подписаны 12 согласий на принятие детей из интернатов полуострова в семье русских. Нам известно, что семеро детей - в возрасте от 10 месяцев до 8 лет - выехали тогда сразу", - рассказала изданию "Экспресс" Ольга Пирогова, прокурор АР Крым.

Детей вывозят в Белгород, Краснодарский край, Воронежскую область.

"Эта официальная информация подтверждает факт незаконного перемещения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в РФ. МИД направляло ноту с тем, что граждане РФ не имеют права усыновлять детей без согласования с Украиной. Также просили предоставить информацию относительно дальнейшей судьбы детей, которых вывезли. Однако Россия сообщила, что с момента принятия Крыма дети автоматически стали гражданами РФ, и на этом основании отказали в предоставлении информации", - рассказала Пирогова.

Всего за момент аннексии Крыма Россией с полуострова вывезли 15 детей.

По словам Ольги Пироговой, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые остались на территории оккупированного полуострова, находятся под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года. Перемещать их из оккупированной территории на территорию страны-оккупанта запрещено. Также это нарушение статей 7, 8 Конвенции ООН о правах ребенка, статьи 438 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение законов и обычаев войны".

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