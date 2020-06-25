Росіяни масово вивозять українських дітей-сиріт з Криму: стало відомо - навіщо

У Криму дітей-сиріт позбавляють права вирішувати питання про своє громадянство і масово вивозять у Росію. Справа в тому, що на півострові з 2014 року діє спеціальна програма для дітей з дитячих будинків під назвою "Поїзд надії. Крим". В результаті проекту дітей вивозять на ПМЖ до Росії.

Зараз в Криму знаходяться всього 4323 неповнолітніх. Деякі з них сироти, а у деяких рідні позбавлені батьківських прав.

"За офіційною інформацією так званого міністерства освіти і науки, молоді та спорту Республіки Крим, результат першого такого "поїзда надії" - підписано 12 згоди на прийняття дітей з інтернатів півострова в родині російських. Нам відомо, що семеро дітей - у віці від 10 місяців до 8 років - виїхали тоді відразу", - розповіла виданню "Експрес" Ольга Пирогова, прокурор АР Крим.

Дітей вивозять в Білгород, Краснодарський край, Воронезьку область.

"Ця офіційна інформація підтверджує факт незаконного переміщення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у РФ. МЗС направляло ноту з тим, що громадяни РФ не мають права усиновлювати дітей без погодження з Україною. Також просили надати інформацію щодо подальшої долі дітей, яких вивезли. Однак Росія повідомила, що з моменту прийняття Криму діти автоматично стали громадянами РФ, і на цій підставі відмовили в наданні інформації", - розповіла Пирогова.

Всього за момент анексії Криму Росією з півострова вивезли 15 дітей.

За словами Ольги Пирогової, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які залишилися на території окупованого півострова, знаходяться під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року. Переміщати їх з окупованої території на територію країни-окупанта заборонено. Також це порушення статей 7, 8 Конвенції ООН про права дитини, статті 438 Кримінального кодексу України - "Порушення законів і звичаїв війни".

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