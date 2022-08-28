Россияне в ЕС массово "косят" под украинцев: скупают обложки на паспорт и учат приветствия

Россияне стали изгоями во всем цивилизованном мире и в Европе им приходится придумывать различные ухищрения, чтобы не стать объектом презрения и ненависти. Для этого они учатся мимикрировать под украинцев.
Об одном из таких способов рассказал на своей странице в Facebook Тарас Березовец.
Оказалось, что на российской версии сайта Aliexpress самым популярном товаром сейчас стала обложка для украинского паспорта с тризубом.
"Хорошие" русские прячут свои двуглавые паспорта внутри обложки с тризубом, выдавая себя за украинцев. Это все, что нужно знать о российском великодержавном патриотизме", - подчеркнул Березовец.
В Нидерландах в одном из центров социальной помощи беженцам из Украины почти каждый день обнаруживают 3-4 человек из России, которые пытаются с поддельными украинскими паспортами встать на учет. Об этом рассказала девушка из Херсона Анастасия Дудинова.
А тем временем, по всем странам мира мода на все украинское. К примеру, совсем недавно люди искали такую же вышиванку, как была у Зеленского на День Независимости.
Кроме того, железный занавес для россиян начал опускаться и многие страны стали разными способами отказывать гражданам РФ в визитах.