Росіяни в ЄС масово "косять" під українців: скуповують обкладинки на паспорт і вчать вітання

Росіяни стали ізгоями у всьому цивілізованому світі й в Європі їм доводиться придумувати різні хитрощі, щоб не стати об'єктом презирства і ненависті. Для цього вони вчаться мімікрувати під українців.
Про один з таких способів розповів на своїй сторінці в Facebook Тарас Березовець.
Виявилося, що на російській версії сайту Aliexpress найпопулярнішим товаром зараз стала обкладинка для українського паспорта з тризубом.
"Хороші" росіяни ховають свої двоголові паспорти всередині обкладинки з тризубом, видаючи себе за українців. Це все, що потрібно знати про російський великодержавний патріотизм", - підкреслив Березовець.
У Нідерландах в одному з центрів соціальної допомоги біженцям з України майже щодня виявляють 3-4 осіб з Росії, які намагаються з підробленими українськими паспортами стати на облік. Про це розповіла дівчина з Херсона Анастасія Дудінова.
А тим часом по всіх країнах світу мода на все українське. Наприклад, зовсім недавно люди шукали таку ж вишиванку, як була у Зеленського на День Незалежності.
Крім того, Залізна завіса для росіян почала опускатися й багато країн стали різними способами відмовляти громадянам РФ у візитах.