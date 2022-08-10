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"Россияне доиграются": в Киеве пенсионерка играет гимн Украины на баяне, находясь на балконе

В Киеве пенсионерка завораживает людей своей музыкой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве пенсионерка без музыкального образования радует жителей города исполнениями композиций на баяне. Так, 76-летняя Людмила Зверева выходит на балкон и играет гимн Украины.

О пожилой женщине рассказали в ТСН.

История пенсионерки

Людмила живет в коммунальной квартире недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. Бывшая сварщица на Чернобыльской атомной электростанции говорит, что не знает ни одной ноты, но играет на баяне для прохожих в центре Киева.

"Я ни одной ноты не знаю, хорошо помню, что "до-ре-ми-фа-соль-ля-си" когда-то учили в школе", - рассказала пенсионерка.

Людмила Ивановна работала сварщицей на Чернобыльской АЭС. Бывала и на Запорожской атомной, которую сейчас оккупировали россияне. Им она посылает гнев и проклятия.

"Они доиграются, су*и! Простите за слово. Они доиграются, они под такие санкции попадут. Я ничего не могу поделать, а Америка им так сделает. Вот как молодых, знаешь, натягивают", - отметила она.

Людмила Ивановна живет на маленькую пенсию, но за свою музыку даже не желает получать денег.

Гимн для киевлян

Музыкантка-любительница развлекает горожан своими композициями на баяне. У баянистки двое собственных детей и две женщины когда-то стали называть ее мамой. Людмила обожает играть песни про материнскую любовь.

Как мы ранее писали, молодые звезды большим концертом приблизили победу Украины над оккупантом.

Также слушайте сильную и трогательную песню о героях ВСУ.

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