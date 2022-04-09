Россияне 3 дня пытали 78-летнего писателя Евгения Баля - ветерана флота СССР

После всех издевательств российские военные отпустили 78-летнего Баля 21 марта со словами "не воюем с ветеранами флота СССР".

Но мужчина не смог прийти в себя после издевательств – его сердце остановилось 2 апреля.

Детали трагедии

Журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины Евгений Баль жил под Мариуполем, в Мелекино. 18 марта оккупанты пришли в дом мужчины и незаконно его арестовали.

"Поводом для задержания якобы стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными. Оккупанты перевернули вверх дном дом, а самого хозяина забрали "на подвал". Через три дня его, жестоко избитого, отпустили", - рассказала первая секретарь НСЖУ Лина Кущ.

Писатель Евгений Баль умер от пыток (t.me/spilkanews)

Евгений Баль был капитаном 1 ранга в отставке, моряком-подводником. Он писал книги о начале войны на Донбассе, описывал события 2014 года. Также встречался с морскими пехотинцами, с бойцами полка "Азов", с морскими пограничниками – с многими военными подразделениями, которые обороняли Мариуполь и Украину.

В 2014 году Баль был одним из жителей Мелекино, которые не позволили поднять над селом флаг страны-оккупанта.