Росіяни 3 дні катували 78-річного письменника Євгена Баля - ветерана флоту СРСР

Після всіх знущань російські військові відпустили 78-річного Баля 21 березня зі словами "не воюємо з ветеранами флоту СРСР".

Але чоловік не зміг отямитися після знущань – його серце зупинилося 2 квітня.

Деталі трагедії

Журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної Спілки письменників України Євген Баль жив під Маріуполем, в Мелекіно. 18 березня окупанти прийшли в будинок чоловіка і незаконно його заарештували.

"Приводом для затримання нібито стали "компрометуючі" фото разом з українськими військовими. Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря забрали "на підвал". Через три дні його, жорстоко побитого, відпустили", - розповіла перша секретар НСЖУ Ліна Кущ.

Письменник Євген Баль помер від тортур (t.me/spilkanews)

Євген Баль був капітаном 1 рангу у відставці, моряком-підводником. Він писав книги про початок війни на Донбасі, описував події 2014 року. Також зустрічався з морськими піхотинцями, з бійцями полку" Азов", з морськими прикордонниками – з багатьма військовими підрозділами, які обороняли Маріуполь і Україну.

У 2014 році Баль був одним з жителів Мелекіно, які не дозволили підняти над селом прапор країни-окупанта.