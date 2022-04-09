RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни 3 дні катували 78-річного письменника Євгена Баля - ветерана флоту СРСР

Фото: письменник Євген Баль помер від тортур (t.me/spilkanews)
Автор: Людмила Жукова

Капітан 1 рангу письменник і журналіст Євген Баль помер після триденного катування російськими окупантами.

Про це повідомляється в Telegram Національної спілки журналістів України.

Після всіх знущань російські військові відпустили 78-річного Баля 21 березня зі словами "не воюємо з ветеранами флоту СРСР".

Але чоловік не зміг отямитися після знущань – його серце зупинилося 2 квітня.

Деталі трагедії

Журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної Спілки письменників України Євген Баль жив під Маріуполем, в Мелекіно. 18 березня окупанти прийшли в будинок чоловіка і незаконно його заарештували.

"Приводом для затримання нібито стали "компрометуючі" фото разом з українськими військовими. Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря забрали "на підвал". Через три дні його, жорстоко побитого, відпустили", - розповіла перша секретар НСЖУ Ліна Кущ.

Письменник Євген Баль помер від тортур (t.me/spilkanews)

Євген Баль був капітаном 1 рангу у відставці, моряком-підводником. Він писав книги про початок війни на Донбасі, описував події 2014 року. Також зустрічався з морськими піхотинцями, з бійцями полку" Азов", з морськими прикордонниками – з багатьма військовими підрозділами, які обороняли Маріуполь і Україну.

У 2014 році Баль був одним з жителів Мелекіно, які не дозволили підняти над селом прапор країни-окупанта.

Як ми раніше писали, у боях за Маріуполь загинув засновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України