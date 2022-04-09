Росіяни 3 дні катували 78-річного письменника Євгена Баля - ветерана флоту СРСР

Капітан 1 рангу письменник і журналіст Євген Баль помер після триденного катування російськими окупантами.
Про це повідомляється в Telegram Національної спілки журналістів України.
Після всіх знущань російські військові відпустили 78-річного Баля 21 березня зі словами "не воюємо з ветеранами флоту СРСР".
Але чоловік не зміг отямитися після знущань – його серце зупинилося 2 квітня.
Журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної Спілки письменників України Євген Баль жив під Маріуполем, в Мелекіно. 18 березня окупанти прийшли в будинок чоловіка і незаконно його заарештували.
"Приводом для затримання нібито стали "компрометуючі" фото разом з українськими військовими. Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря забрали "на підвал". Через три дні його, жорстоко побитого, відпустили", - розповіла перша секретар НСЖУ Ліна Кущ.
Євген Баль був капітаном 1 рангу у відставці, моряком-підводником. Він писав книги про початок війни на Донбасі, описував події 2014 року. Також зустрічався з морськими піхотинцями, з бійцями полку" Азов", з морськими прикордонниками – з багатьма військовими підрозділами, які обороняли Маріуполь і Україну.
У 2014 році Баль був одним з жителів Мелекіно, які не дозволили підняти над селом прапор країни-окупанта.
Як ми раніше писали, у боях за Маріуполь загинув засновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв.
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