ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне 3 дня пытали 78-летнего писателя Евгения Баля - ветерана флота СССР

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 09 апреля 2022 09:50
Россияне 3 дня пытали 78-летнего писателя Евгения Баля - ветерана флота СССР Фото: Писатель Евгений Баль умер от пыток (t.me/spilkanews)
Автор: Людмила Жукова

Капитан 1 ранга писатель и журналист Евгений Баль умер после трехдневной пытки российскими оккупантами.

Об этом сообщается в Telegram Национального союза журналистов Украины.

После всех издевательств российские военные отпустили 78-летнего Баля 21 марта со словами "не воюем с ветеранами флота СССР".

Но мужчина не смог прийти в себя после издевательств – его сердце остановилось 2 апреля.

Детали трагедии

Журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины Евгений Баль жил под Мариуполем, в Мелекино. 18 марта оккупанты пришли в дом мужчины и незаконно его арестовали.

"Поводом для задержания якобы стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными. Оккупанты перевернули вверх дном дом, а самого хозяина забрали "на подвал". Через три дня его, жестоко избитого, отпустили", - рассказала первая секретарь НСЖУ Лина Кущ.

Россияне 3 дня пытали 78-летнего писателя Евгения Баля - ветерана флота СССРПисатель Евгений Баль умер от пыток (t.me/spilkanews)

Евгений Баль был капитаном 1 ранга в отставке, моряком-подводником. Он писал книги о начале войны на Донбассе, описывал события 2014 года. Также встречался с морскими пехотинцами, с бойцами полка "Азов", с морскими пограничниками – с многими военными подразделениями, которые обороняли Мариуполь и Украину.

В 2014 году Баль был одним из жителей Мелекино, которые не позволили поднять над селом флаг страны-оккупанта.

Как мы ранее писали, в боях за Мариуполь погиб основатель Pizza Veterano Рафаель Агаев.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку