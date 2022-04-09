ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни 3 дні катували 78-річного письменника Євгена Баля - ветерана флоту СРСР

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 09 квітня 2022 09:50
Росіяни 3 дні катували 78-річного письменника Євгена Баля - ветерана флоту СРСР Фото: письменник Євген Баль помер від тортур (t.me/spilkanews)
Автор: Людмила Жукова

Капітан 1 рангу письменник і журналіст Євген Баль помер після триденного катування російськими окупантами.

Про це повідомляється в Telegram Національної спілки журналістів України.

Після всіх знущань російські військові відпустили 78-річного Баля 21 березня зі словами "не воюємо з ветеранами флоту СРСР".

Але чоловік не зміг отямитися після знущань – його серце зупинилося 2 квітня.

Деталі трагедії

Журналіст, письменник, волонтер, член Національної спілки журналістів України та Національної Спілки письменників України Євген Баль жив під Маріуполем, в Мелекіно. 18 березня окупанти прийшли в будинок чоловіка і незаконно його заарештували.

"Приводом для затримання нібито стали "компрометуючі" фото разом з українськими військовими. Окупанти перевернули догори дном будинок, а самого господаря забрали "на підвал". Через три дні його, жорстоко побитого, відпустили", - розповіла перша секретар НСЖУ Ліна Кущ.

Росіяни 3 дні катували 78-річного письменника Євгена Баля - ветерана флоту СРСРПисьменник Євген Баль помер від тортур (t.me/spilkanews)

Євген Баль був капітаном 1 рангу у відставці, моряком-підводником. Він писав книги про початок війни на Донбасі, описував події 2014 року. Також зустрічався з морськими піхотинцями, з бійцями полку" Азов", з морськими прикордонниками – з багатьма військовими підрозділами, які обороняли Маріуполь і Україну.

У 2014 році Баль був одним з жителів Мелекіно, які не дозволили підняти над селом прапор країни-окупанта.

Як ми раніше писали, у боях за Маріуполь загинув засновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку