Россия трещит по швам: в Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины

Жители Калмыкии поддерживают Украину в борьбе против российских оккупантов
В городе Элиста - столице республики Калмыкия - тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины. Они протестуют против того, что российские власти назначили на пост главы администрации города Дмитрия Трапезникова, известного тем, что он был главарем "ДНР" и убивал украинцев на Донбассе.
В Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины (фото: kavkaz-uzel.eu)
По информации СМИ, на протест 17 ноября вышло более двух тысяч человек. При этом, по словам организатора акции Бадмы Бюрчиева, российская полиция до последнего не разрешала разворачивать транспаранты. И это несмотря на то, что митинг был согласован с местными властями.
Протестующие называют Трапезникова человеком "с грязной репутацией" и требуют вернуть прямые выборы главы города. А вот ставленник Владимира Путина Бату Хасиков, который и назначил на эту должность экс-главаря "ДНР", считает боевика отличным "антикризисным менеджером" с "колоссальным опытом восстановления Донбасса".
Добавим, что в сети появилось обращение одного из жителей Калмыкии, который пришел на митинг с флагом Украины.
"Хочу напомнить своим землякам, что наши цвета флагов независимой Украины и Калмыкии совпадают, как совпадают наши стремления сохранить свою культуру и свой язык. Элиста - не свалка. Здесь террористам не место", - говорит мужчина, которого в сети уже называют "элистинским калмыко-бандеровцем".
Элиста не помойка! Террористам тут не место
Видео с обращением протестующего "взорвало" сеть. В комментариях пользователи с разных стран пишут, что калмыкам "хватит терпеть московский беспредел". Также некоторые юзеры отмечают, что протестные настроения "преобладают во многих регионах РФ" и "Россия трещит по швам".
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Напомним, что недавно 20-летний солдат из Татарстана расстрелял российских сослуживцев, которые над ним издевались.