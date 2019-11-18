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Россия трещит по швам: в Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины

STYLERЖизнь    18.11.2019 - 12:40
Россия трещит по швам: в Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины
В Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины (коллаж РБК-Украина)

Жители Калмыкии поддерживают Украину в борьбе против российских оккупантов

В городе Элиста - столице республики Калмыкия - тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины. Они протестуют против того, что российские власти назначили на пост главы администрации города Дмитрия Трапезникова, известного тем, что он был главарем "ДНР" и убивал украинцев на Донбассе.

Россия трещит по швам: в Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины

В Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины (фото: kavkaz-uzel.eu)

По информации СМИ, на протест 17 ноября вышло более двух тысяч человек. При этом, по словам организатора акции Бадмы Бюрчиева, российская полиция до последнего не разрешала разворачивать транспаранты. И это несмотря на то, что митинг был согласован с местными властями.

Протестующие называют Трапезникова человеком "с грязной репутацией" и требуют вернуть прямые выборы главы города. А вот ставленник Владимира Путина Бату Хасиков, который и назначил на эту должность экс-главаря "ДНР", считает боевика отличным "антикризисным менеджером" с "колоссальным опытом восстановления Донбасса".

Добавим, что в сети появилось обращение одного из жителей Калмыкии, который пришел на митинг с флагом Украины.

"Хочу напомнить своим землякам, что наши цвета флагов независимой Украины и Калмыкии совпадают, как совпадают наши стремления сохранить свою культуру и свой язык. Элиста - не свалка. Здесь террористам не место", - говорит мужчина, которого в сети уже называют "элистинским калмыко-бандеровцем".

Элиста не помойка! Террористам тут не место

Видео с обращением протестующего "взорвало" сеть. В комментариях пользователи с разных стран пишут, что калмыкам "хватит терпеть московский беспредел". Также некоторые юзеры отмечают, что протестные настроения "преобладают во многих регионах РФ" и "Россия трещит по швам".

  • Молодец Эренцен Доляев, что вышел с украинским флагом!
  • Восхищен. Браво. Да здравствует свободная Калмыкия.
  • Террористов "Новороссии" в тюрьмы!
  • Обнимаю брат. Свободный дух не сломить.
  • Да здравствует независимое государство Калмыкия!
  • Правда на вашей стороне, братья калмыки!
  • Спасибо вам! Пишу из Украины. Боритесь за свою Калмыкию, как мы боремся за Украину! Язык и культура - это очень важно. Не будет языка - не будет нации. Будет один русский мир. Этого нельзя допустить. Слава Украине! Слава Калмыкии!

    Россия трещит по швам: в Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины
    Россия трещит по швам: в Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины

Скриншот

Напомним, что недавно 20-летний солдат из Татарстана расстрелял российских сослуживцев, которые над ним издевались.

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