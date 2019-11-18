Россия трещит по швам: в Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины

В Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины (коллаж РБК-Украина)

Жители Калмыкии поддерживают Украину в борьбе против российских оккупантов

В городе Элиста - столице республики Калмыкия - тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины. Они протестуют против того, что российские власти назначили на пост главы администрации города Дмитрия Трапезникова, известного тем, что он был главарем "ДНР" и убивал украинцев на Донбассе.

В Калмыкии тысячи людей вышли на улицы с флагами Украины (фото: kavkaz-uzel.eu)

По информации СМИ, на протест 17 ноября вышло более двух тысяч человек. При этом, по словам организатора акции Бадмы Бюрчиева, российская полиция до последнего не разрешала разворачивать транспаранты. И это несмотря на то, что митинг был согласован с местными властями.

Протестующие называют Трапезникова человеком "с грязной репутацией" и требуют вернуть прямые выборы главы города. А вот ставленник Владимира Путина Бату Хасиков, который и назначил на эту должность экс-главаря "ДНР", считает боевика отличным "антикризисным менеджером" с "колоссальным опытом восстановления Донбасса".

Добавим, что в сети появилось обращение одного из жителей Калмыкии, который пришел на митинг с флагом Украины.

"Хочу напомнить своим землякам, что наши цвета флагов независимой Украины и Калмыкии совпадают, как совпадают наши стремления сохранить свою культуру и свой язык. Элиста - не свалка. Здесь террористам не место", - говорит мужчина, которого в сети уже называют "элистинским калмыко-бандеровцем".

Элиста не помойка! Террористам тут не место

Видео с обращением протестующего "взорвало" сеть. В комментариях пользователи с разных стран пишут, что калмыкам "хватит терпеть московский беспредел". Также некоторые юзеры отмечают, что протестные настроения "преобладают во многих регионах РФ" и "Россия трещит по швам".

Молодец Эренцен Доляев, что вышел с украинским флагом!

Восхищен. Браво. Да здравствует свободная Калмыкия.

Террористов "Новороссии" в тюрьмы!

Обнимаю брат. Свободный дух не сломить.

Да здравствует независимое государство Калмыкия!

Правда на вашей стороне, братья калмыки!

Спасибо вам! Пишу из Украины. Боритесь за свою Калмыкию, как мы боремся за Украину! Язык и культура - это очень важно. Не будет языка - не будет нации. Будет один русский мир. Этого нельзя допустить. Слава Украине! Слава Калмыкии!







Скриншот

Напомним, что недавно 20-летний солдат из Татарстана расстрелял российских сослуживцев, которые над ним издевались.