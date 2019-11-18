Росія тріщить по швах: в Калмикії тисячі людей вийшли на вулиці з прапорами України

У Калмикії тисячі людей вийшли на вулиці з прапорами України (колаж РБК-Україна)

Жителі Калмикії підтримують Україну в боротьбі проти російських окупантів

У місті Еліста - столиці республіки Калмикія - тисячі людей вийшли на вулиці з прапорами України. Вони протестують проти того, що російська влада призначила на посаду голови адміністрації міста Дмитра Трапезникова, відомого тим, що він був ватажком "ДНР" і вбивав українців на Донбасі.

Калмикії тисячі людей вийшли на вулиці з прапорами України (фото: kavkaz-uzel.eu)

За інформацією ЗМІ, на протест 17 листопада вийшло більше двох тисяч осіб. При цьому, за словами організатора акції Бадми Бюрчиєва, російська поліція до останнього не дозволяла розгортати транспаранти. І це незважаючи на те, що мітинг був узгоджений з місцевою владою.

Протестувальники називають Трапезникова людиною "з брудною репутацією" і вимагають повернути прямі вибори глави міста. А ось ставленик Володимира Путіна Бату Хасиков, який і призначив на цю посаду екс-ватажка "ДНР", вважає бойовика відмінним "антикризовим менеджером" з "колосальним досвідом відновлення Донбасу".

Додамо, що в мережі з'явилося звернення одного з мешканців Калмикії, який прийшов на мітинг з прапором України.

"Хочу нагадати своїм землякам, що наші кольори прапорів незалежної України і Калмикії збігаються, як збігаються наші прагнення зберегти свою культуру і свою мову. Еліста - не звалище. Тут терористам не місце", - каже чоловік, якого в мережі вже називають "елістинським калмико-бандерівцем".

Еліста не смітник! Терористам тут не місце

Відео зі зверненням протестувальника "підірвало" мережу. У коментарях користувачі з різних країн пишуть, що калмикам "досить терпіти московський бєспрєдєл". Також деякі юзери відзначають, що протестні настрої "переважають у багатьох регіонах РФ" і "Росія тріщить по швах".

Молодець Еренцен Доляєв, що вийшов з українським прапором!

Захоплений. Браво. Хай живе вільна Калмикія.

Терористів "Новоросії" у в'язниці!

Обіймаю брат. Вільний дух не зламати.

Хай живе незалежна держава Калмикія!

Правда на вашій стороні, брати калмики!

Спасибі вам! Пишу з України. Боріться за свою Калмикію, як ми боремося за Україну! Мова і культура - це дуже важливо. Не буде мови - не буде нації. Буде один "рускій мір". Цього не можна допустити. Слава Україні! Слава Калмикії!





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Нагадаємо, що нещодавно 20-річний солдат з Татарстану розстріляв російських товаришів по службі, які над ним знущалися.