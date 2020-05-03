Россия стала эпицентром коронавируса в Европе: Путин предпринял радикальные меры

Коронавирус в Украине зафиксирован у 11 913 человек, из них 288 скончались, 1 548 - выздоровели. Во всем мире больше всего зараженных находится в США - 1 138 690 человек, на втором месте Испания - 216 582 больных, на третьем - Италия, там 210 717 зараженных. При этом в России сейчас регистрируется больше всего новых инфицированных, чем в любой другой европейской стране.

Президент России Владимир Путин дал распоряжение привлечь вертолеты и беспилотники, которые будут контролировать карантин, поскольку сегодня в стране зафиксирован новый рекордный рост числа случаев заражения COVID-19.

За последние сутки из-за осложнений, вызванных инфекцией умерло 58 человек. При этом официальное число смертей достигло 1 280 человек. А общее количество зараженных составило 134 687 человек.

Национальная гвардия РФ будет следить за соблюдением жестких мер, принятых из-за пандемии коронавируса в праздничные дни на этой неделе. Понедельник и вторник являются официальными выходными днями, а в субботу, 9 мая, отмечается 75-я годовщина разгрома нацистской Германии - день, в который обычно проходят массовые собрания людей. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, коронавирусом заболело много медработников – около 2 тысяч человек. Сегодня также выяснилось, что третий российский врач выпал из окна больницы после того, как пожаловался на то, что врачи сталкиваются с невыносимым давлением из-за COVID-19.

У властей есть опасения, что теплая весенняя погода и череда праздников могут стать причиной того, что люди выйдут из своих домов и отправятся в парки или на природу.

Напомним, что ученые рассказали, как повысить иммунитет к коронавирусу.