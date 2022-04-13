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Россия - последние фашисты этого столетия: Кондратюк о преступлениях РФ

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 09:30
Россия - последние фашисты этого столетия: Кондратюк о преступлениях РФ Фото: Кондратюк назвал Россию последними нацистами в этом столетии (instagram com kondratiuk_official)
Автор: Анна Шиканова

Игорь Кондратюк считает, что россияне станут последними фашистами этого столетия. Ранее самым массовыми преступниками в Европе были нацисты. Однако действия российской армии уже фактически переплюнули эти преступления.

Об этом он заявил в интервью для Алексея Гончаренко.

Кондратюк считает, что политики Германии специально играли с Путиным в поддавки.

"Я не политик, и не политолог. Но я подумал, что Меркель и Шредер все правильно сделали. Знаешь, почему? Потому, что такой игрой в поддавки, они последними фашистами на этой планете, ну крайними, как любят теперь говорить, сделали Россию", - сказал Игорь Кондратюк.

Он добавил, что, по его мнению, немецкие политики все знали, поэтому так себя вели во взаимоотношениях с Путиным.

"Они все знали, знали, чем эта паранойя закончится. И то, что она называла, что это жизнь в параллельном мире, на самом деле они думали: "Нет, ну давай еще потерпим, они реально развяжут войну". А им по*ер, извините, Украина и украинцы. Но теперь не Гитлер был, и не нацисты будут последним преступлением в Европе. А рашизм Путина", - высказал мнение украинский продюсер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кондратюк высказал свое мнение об отношении к российским артистам. В том числе и к тем, которые придерживаются проукраинской позиции, выехали из России и выступают против войны.

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Игорь Кондратюк
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