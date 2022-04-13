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Росія - останні фашисти цього століття: Кондратюк про злочини РФ

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Середа 13 квітня 2022 09:30
Росія - останні фашисти цього століття: Кондратюк про злочини РФ Фото: Кондратюк назвав Росію останніми нацистами в цьому столітті (instagram com kondratiuk_official)
Автор: Анна Шиканова

Ігор Кондратюк вважає, що росіяни стануть останніми фашистами цього століття. Раніше наймасовішими злочинцями в Європі були нацисти. Однак дії російської армії вже фактично переплюнули ці злочини.

Про це він заявив в інтерв'ю для Олексія Гончаренка.

Кондратюк вважає, що політики Німеччини спеціально грали з Путіним в піддавки.

"Я не політик, і не політолог. Але я подумав, що Меркель і Шредер все правильно зробили. Знаєш, чому? Тому, що такою грою в піддавки, вони останніми фашистами на цій планеті, ну крайніми, як люблять тепер говорити, зробили Росію", - сказав Ігор Кондратюк.

Він додав, що, на його думку, німецькі політики все знали, тому так себе вели у взаєминах з Путіним.

"Вони всі знали, знали, чим ця параноя закінчиться. І те, що вона називала, що це життя в паралельному світі, насправді вони думали: "ні, ну давай ще потерпимо, вони реально розв'яжуть війну". А їм по * ер, вибачте, Україна та українці. Але тепер не Гітлер був, і не нацисти будуть останнім злочином в Європі. А рашизм Путіна", - висловив думку український продюсер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кондратюк висловив свою думку про ставлення до російських артистів. У тому числі й до тих, які дотримуються проукраїнської позиції, виїхали з Росії та виступають проти війни.

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Игорь Кондратюк
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