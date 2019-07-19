Россия не нападала: известный украинский боксер прокомментировал войну на Донбассе

Фото: Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Александр Гвоздик рассказал о своем отношении к войне на Донбассе

Александр Гвоздик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории и действующий чемпион мира по версии WBC рассказал, что думает о войне на Донбассе. По его мнению, война всегда кому-то выгодна и в чьих-то интересах.

Спортсмен в недоумении, почему россияне стали врагами для украинцев. Об этом он заявил в интервью порталу Tribuna. Также он считает, что Россия не нападала на Украину.

"Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю", - шокировал высказывание спортсмен.

Фото: Александр Гвоздик (RingSide24)

На вопрос журналиста, кто же виноват в войне на Донбассе, Гвоздик ответил, что обе стороны.

"Виноваты оба. Думаете, Порошенко с Путиным не на связи? Я вас умоляю", - сказал Александр.

32-летний уроженец Харькова упомянул в разговоре и ситуацию с оккупированным Крымом.

"Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это все навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело", - резюмировал Гвоздик.

Напомним, что Александр Гвоздик родился в 1987 году в Харькове.Он защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Как ранее мы писали, посольство Российской Федерации в Великобритании признало Крым украинским. Пока что на карте, которую опубликовали в официальном аккаунте Twitter ведомства. Так, оккупированный полуостров изображен как территория Украины.