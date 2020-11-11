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Трое медиков заболели COVID-19 несмотря на прививку российской вакциной

Россия, Среда 11 ноября 2020 01:10
Трое медиков заболели COVID-19 несмотря на прививку российской вакциной
Фото: вакцина (unsplash)
Автор: РБК-Украина

Трое медиков из российского Алтайского края заразились коронавирусом после прививки российской вакциной "Спутник V". Они вакцинировались первой партией этой вакцины.

Об этом сообщает ТАСС.

В управлении прессы и массовых коммуникаций Алтайского края заявили, что скорее всего, у медиков не успел сформироваться иммунитет.

В управлении отметили, что вакцина двухкомпонентная, соответственно, через три недели после первой инъекции человек должен получить вторую. Вакцинированным человек считается только через три недели после второй прививки.

"Спутник V" - единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Это препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Напомним, президент России Владимир Путин допустил возможность поставок вакцины от коронавируса в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.

В Украине заявили, что не стоит обсуждать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, так как она не прошла третью стадию клинических испытаний.

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