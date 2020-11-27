У Росії журналіст підхопив COVID-19 після щеплення вакциною "Супутник V": це плацебо

Вакцина (фото: РБК-Україна)

Журналіст розповів про свою хворобу після вакцинації

У Росії журналіст захворів на коронавірус через два місяці після того, як зробив щеплення експериментальною вакциною російського виробництва "Супутник V" проти COVID-19.

Про це 27 листопада сам журналіст Олексій Півоваров розповів у своєму Twitter.

Тепер співробітник "Редакції. News" знаходиться на домашній ізоляції, і в зйомках бере участь через мережу.

За словами Півоварова, пару місяців тому він робив щеплення від коронавірусу - використовував російську вакцину "Супутник V".

"Ось - дослідним шляхом встановив, що це було плацебо. Або "Супутник" в моєму випадку не спрацював", - зазначив журналіст.

Також Півоваров додав, що самопочуття нього - "цілком терпиме".

"Загалом, подав тепер заявку на вступ до Клубу тих, хто перехворіли", - іронізує журналіст.

Фото: скрін поста twitter.com/pivo_varov

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Росії троє медиків захворіли COVID-19 незважаючи на щеплення російською вакциною.

Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу.