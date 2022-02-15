В России молодой маме из Донецка роддом не отдавал ребенка и требовал деньги

Ребенка украинка не могла забрать 2 недели, поскольку у нее и ее мужа таких денег нет. Она отметила, что ее муж россиянин, но он зарабатывает в месяц чуть меньше этой суммы, но все необходимое для ребенка, включая детские смеси, есть.

В Москве у Инны Пановой украли все документы. После чего она вместе с мужем, уроженцем Ставрополья, переехала в Нижний Новгород. При этом у женщины не было медицинского полиса.

В роддоме она провела 3 дня, после чего ее выписали. При этом дочь ей не отдали и стали угрожать, что и не отдадут, пока она не оплатит счет.

После того как в больницу пришел муж Инны и журналисты, врачи сказали, что ребенка не выписывают, потому что у него патология. Эта новость была неожиданностью для родителей, ведь раньше им никто не говорил об этом.

В итоге врачи отдали медицинское свидетельство о том, что женщина родила девочку. После этого нужно пойти в ЗАГС оформить отцовство, и тогда можно ничего не платить.

Муж Инны считает, что в роддоме просто испугались, что они будут бороться за правду. Никаких патологий у ребенка не было и в роддоме он находился 2 недели.

В России украинке не отдавали ребенка в роддоме и требовали деньги