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У Росії молодій мамі з Донецька пологовий будинок не віддавав дитину та вимагав гроші

Автор: Styler

У Нижньому Новгороді жінка, яка приїхала з окупованого Донецька, не могла забрати з пологового будинку свою власну дочку. Лікарі сказали їй, що вона повинна їм заплатити 37 тисяч рублів (близько 14 тисяч гривень).

Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Кстати".

Дитину українка не могла забрати 2 тижні, оскільки у неї і її чоловіка таких грошей немає. Вона зазначила, що її чоловік росіянин, але він заробляє в місяць трохи менше цієї суми, але все необхідне для дитини, включаючи дитячі суміші, є.

У Москві у Інни Панової вкрали всі документи. Після чого вона разом з чоловіком, уродженцем Ставропілля, переїхала в Нижній Новгород. При цьому у жінки не було медичного поліса.

У пологовому будинку вона провела 3 дні, після чого її виписали. При цьому дочку їй не віддали і стали погрожувати, що і не віддадуть, поки вона не сплатить рахунок.

Після того як в лікарню прийшов чоловік Інни і журналісти, лікарі сказали, що дитину не виписують, тому що у неї патологія. Ця новина була несподіванкою для батьків, адже раніше їм ніхто не говорив про це.

У підсумку лікарі віддали медичне свідоцтво про те, що жінка народила дівчинку. Після цього потрібно піти в РАГС оформити батьківство, і тоді можна нічого не платити.

Чоловік Інни вважає, що в пологовому будинку просто злякалися, що вони будуть боротися за правду. Ніяких патологій у дитини не було і в пологовому будинку вона знаходилась 2 тижні.

У Росії українці не віддавали дитину в пологовому будинку і вимагали гроші

Нагадаємо, в Росії жінка народила дитину і викинула її з вікна.

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