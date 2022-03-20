В России взломали последнюю разрешенную социальную сеть: присылают письма с правдой о войне

В России кто-то взломал последнюю разрешенную Роскомнадзором социальную сеть Вконтакте. Пользователям массово приходят письма с правдой о войне России против Украины. Также юзеры получают письма с предупреждением об ответственности за использование нацистских букв.

"Все личные данные, посты и переписки были выгружены и переданы в компетентные органы. Любое ваше сообщение с поддержкой российских оккупантов или буква Z на аватарке могут быть трактованы как преступление, не имеющее срока давности", - сказано в одном из сообщений, которые массово начали получать пользователи Вконтакте.

Также юзеры получают сообщения с информацией о войне России против Украины. В сообщениях рассказывают правду о жертвах среди мирного населения и российских военных, уничтоженной экономике и необходимости остановить войну.

"Путин загнан в угол и не отступит, ради своих целей он готов идти до конца и развязать ядерную войну – войну, в которой победителей не будет. Если не остановить войну сейчас, завтра она придет в ваш дом", - сказано в сообщениях.

Официальной реакции властей РФ на взлом социальной сети пока еще нет.

Стоит отметить, что жители Украины уже много лет российской социальной сетью Вконтакте не пользуются. А у большинства провайдеров она заблокирована.