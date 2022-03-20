В России взломали последнюю разрешенную социальную сеть: присылают письма с правдой о войне
В России кто-то взломал последнюю разрешенную Роскомнадзором социальную сеть Вконтакте. Пользователям массово приходят письма с правдой о войне России против Украины. Также юзеры получают письма с предупреждением об ответственности за использование нацистских букв.
Как выглядят такие письма – читайте ниже.
"Все личные данные, посты и переписки были выгружены и переданы в компетентные органы. Любое ваше сообщение с поддержкой российских оккупантов или буква Z на аватарке могут быть трактованы как преступление, не имеющее срока давности", - сказано в одном из сообщений, которые массово начали получать пользователи Вконтакте.
Также юзеры получают сообщения с информацией о войне России против Украины. В сообщениях рассказывают правду о жертвах среди мирного населения и российских военных, уничтоженной экономике и необходимости остановить войну.
"Путин загнан в угол и не отступит, ради своих целей он готов идти до конца и развязать ядерную войну – войну, в которой победителей не будет. Если не остановить войну сейчас, завтра она придет в ваш дом", - сказано в сообщениях.
Официальной реакции властей РФ на взлом социальной сети пока еще нет.
Стоит отметить, что жители Украины уже много лет российской социальной сетью Вконтакте не пользуются. А у большинства провайдеров она заблокирована.
Напомним, ранее мы писали о том, что в России заканчиваются военные и их уже набирают по объявлениям.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!