В России родители оккупанта отказались от сына ради компенсации: похоронили чьи-то ноги

В России семья военного, который принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину и со своим подразделением находился Киевской области, не хочет искать сына среди военнопленных, чтобы не возвращать денежную компенсацию, полученную за его якобы смерть.
Об этом передает The Insider.
Издание публикует направленную в военную прокуратуру РФ жалобу девушки оккупанта Анатолия Тайманова из Мелекесского района Ульяновской области, который в прошлом августе подписал контракт с армией (в/ч 73612, 31 бригада г. Ульяновск).
"14.02.2022 г. убыл, как предполагалось, на учения. 23.02.2022 г. последний раз вышел на связь и сообщил, что им дан приказ идти в наступление. Более месяца мы звонили в часть, в МО, и нам постоянно сообщали, что Анатолий жив и с ним все в порядке. 08.04.2022 г. без пояснения причин у родителей Анатолия в части 73612 взяли ДНК, а 13.04.2022 г. в обед сообщили, что 15.04.2022 г. состоятся похороны", - пишет София Акимова в своей жалобе.
Девушка обращает внимание, что экспертиза ДНК занимает минимум 10 дней, и рассказывает, что в марте Анатолия разыскивали из военкомата, а сослуживцы оккупанта утверждали, что того искали в районе Чернобыльской АЭС в Украине.
"Сослуживец сказал, что уже позже командир им сообщил, что хоронить будут ноги. Причина смерти - термические ожоги 90 и более процентов всего тела горючими веществами. Место гибели г. Гостомель 09.03.2022 г.", - сообщает россиянка.
Тогда только ноги захватчика и похоронили, а родителям интервента выдали денежную компенсацию за смерть сына.
При этом в конце марта девушка увидела в украинских интернет-ресурсах пленных десантников, и узнала в одном из них Тайманова.
Тогда она обратилась в ведомство российского омбудсмена, и ей пообещали помочь в поиске этого солдата среди попавших в плен, но попросили документ, выданный в морге, как подтверждение.
"Такой документ есть у родителей Анатолия, но они не желают его давать, чтобы попытаться разыскать сына среди пленных или тяжелораненых. Их устраивает денежная компенсация. Документа о проведении ДНК-экспертизы нет вообще. Кого мы хоронили, мы не знаем. Личных вещей не вернули, обстоятельств гибели не пояснили. Дату гибели мы увидели только на кресте", - пишет россиянка.
Напомним, недавно сеть "взорвало" видео, на котором сестра мертвого российского оккупанта на фоне украинского холодильника жалуется, что не может получить компенсацию.
Добавим также, что по информации украинской разведки, РФ не выплачивает компенсации за убитых "мобилизованных" с ОРДЛО и сжигает тела россиян.