В России родители оккупанта отказались от сына ради компенсации: похоронили чьи-то ноги

Издание публикует направленную в военную прокуратуру РФ жалобу девушки оккупанта Анатолия Тайманова из Мелекесского района Ульяновской области, который в прошлом августе подписал контракт с армией (в/ч 73612, 31 бригада г. Ульяновск).

"14.02.2022 г. убыл, как предполагалось, на учения. 23.02.2022 г. последний раз вышел на связь и сообщил, что им дан приказ идти в наступление. Более месяца мы звонили в часть, в МО, и нам постоянно сообщали, что Анатолий жив и с ним все в порядке. 08.04.2022 г. без пояснения причин у родителей Анатолия в части 73612 взяли ДНК, а 13.04.2022 г. в обед сообщили, что 15.04.2022 г. состоятся похороны", - пишет София Акимова в своей жалобе.

Девушка обращает внимание, что экспертиза ДНК занимает минимум 10 дней, и рассказывает, что в марте Анатолия разыскивали из военкомата, а сослуживцы оккупанта утверждали, что того искали в районе Чернобыльской АЭС в Украине.

"Сослуживец сказал, что уже позже командир им сообщил, что хоронить будут ноги. Причина смерти - термические ожоги 90 и более процентов всего тела горючими веществами. Место гибели г. Гостомель 09.03.2022 г.", - сообщает россиянка.

Тогда только ноги захватчика и похоронили, а родителям интервента выдали денежную компенсацию за смерть сына.

При этом в конце марта девушка увидела в украинских интернет-ресурсах пленных десантников, и узнала в одном из них Тайманова.

Тогда она обратилась в ведомство российского омбудсмена, и ей пообещали помочь в поиске этого солдата среди попавших в плен, но попросили документ, выданный в морге, как подтверждение.

"Такой документ есть у родителей Анатолия, но они не желают его давать, чтобы попытаться разыскать сына среди пленных или тяжелораненых. Их устраивает денежная компенсация. Документа о проведении ДНК-экспертизы нет вообще. Кого мы хоронили, мы не знаем. Личных вещей не вернули, обстоятельств гибели не пояснили. Дату гибели мы увидели только на кресте", - пишет россиянка.