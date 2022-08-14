У Росії батьки окупанта відмовилися від сина заради компенсації: поховали чиїсь ноги

Видання публікує направлену до військової прокуратури РФ скаргу дівчини окупанта Анатолія Тайманова з Мєлєкєського району Ульяновської області, який минулого серпня підписав контракт з армією (в/ч 73612, 31 бригада м.Ульяновськ).

"14.02.2022 р. відправився, як передбачалося, на навчання. 23.02.2022 р. останній раз вийшов на зв'язок і повідомив, що їм дано наказ йти в наступ. Понад місяць ми дзвонили в частину, в МО, і нам постійно повідомляли, що Анатолій живий і з ним все в порядку. 08.04.2022 р. без пояснення причин у батьків Анатолія в частині 73612 взяли ДНК, а 13.04.2022 р.в обід повідомили, що 15.04.2022 р. відбудуться похорони", - пише Софія Акімова у своїй скарзі.

Дівчина звертає увагу, що експертиза ДНК займає щонайменше 10 днів, і розповідає, що в березні Анатолія розшукували з військкомату, а товариші по службі окупанта стверджували, що того шукали в районі Чорнобильської АЕС в Україні.

"Товариш по службі сказав, що вже пізніше командир їм повідомив, що ховати будуть ноги. Причина смерті - термічні опіки 90 і більше відсотків усього тіла горючими речовинами. Місце загибелі м. Гостомель 09.03.2022 р.", - повідомляє росіянка.

Тоді тільки ноги загарбника і поховали, а батькам інтервента видали грошову компенсацію за смерть сина.

При цьому наприкінці березня дівчина побачила в українських інтернет-ресурсах полонених десантників, і впізнала в одному з них Тайманова.

Тоді вона звернулася до відомства російського омбудсмена, і їй пообіцяли допомогти в пошуку цього солдата серед тих, хто потрапили в полон, але попросили документ, виданий в морзі, як підтвердження.

"Такий документ є у батьків Анатолія, але вони не бажають його давати, щоб спробувати розшукати сина серед полонених або тяжкопоранених. Їх влаштовує грошова компенсація. Документа про проведення ДНК-експертизи немає взагалі. Кого ми ховали, ми не знаємо. Особистих речей не повернули, обставин загибелі не пояснили. Дату загибелі ми побачили тільки на хресті", - пише росіянка.