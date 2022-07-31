ua ru
Вс, 31 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России провели "скрепный" заплыв на резиновых женщинах: видео и фото традиционных забав

Новина українською →
Россия, Воскресенье 31 июля 2022 16:47
В России провели "скрепный" заплыв на резиновых женщинах: видео и фото традиционных забав Коллаж РБК-Украина: россияне сплавлялись по реке на скорость на надувных женщинах и не только
Автор: Владимир Костырин

В России под Санкт-Петербургом устроили заплывы на необычных плавательных средствах в рамках ежегодных соревнований Bubble Baba Challenge. Для таких веселых стартов на воде жители "срепоносной" использовали резиновых женщин и надувные фаллосы.

Видео и фото мероприятий на реке Вуоксе, известной своим уникальным храмовым островом, опубликованы в соцсетях и материалах росСМИ.

Участники заплыва, что был проведен 30 июля в Лосево, могли использовать плавательный инвентарь со специально отведенного "бабо-склада", а также привозили с собой собственный.

В фестивале принимали участие мужчины и женщины разных возрастов. Всего заплыв собрал несколько сотен россиян.

В России провели &quot;скрепный&quot; заплыв на резиновых женщинах: видео и фото традиционных забавВ России провели &quot;скрепный&quot; заплыв на резиновых женщинах: видео и фото традиционных забав

В РФ провели Bubble Baba Challenge 2022 (фото: instagram.com / vk.com/nataga)

С плавательными жилетами и в шлемах, с резиновыми куклами, а порой и с надувными членами наперевес спортсмены шли к реке под барабанный бой и подбадривающие возгласы зрителей и гостей феста, и бросались в бурные воды Вуоксе.

В России провели &quot;скрепный&quot; заплыв на резиновых женщинах: видео и фото традиционных забавВ России провели &quot;скрепный&quot; заплыв на резиновых женщинах: видео и фото традиционных забав

Такой фестиваль стали проводить в Лосево под Санкт-Петербургом с 2003 года и продолжается он и поныне, только с 2012 по 2021-й забавы россиян оказались под запретом, но с прошлого года - возобновились.

Организаторы Bubble Baba Challenge утверждают, что целью мероприятий является пропаганда здорового образа жизни и популяризация тезиса, что "резиновая женщина - это не более чем средство передвижения".

В России провели &quot;скрепный&quot; заплыв на резиновых женщинах: видео и фото традиционных забавВ России провели &quot;скрепный&quot; заплыв на резиновых женщинах: видео и фото традиционных забав

Россияне провели традиционный заплыв на надувных женщинах по Лосевскому порогу (фото: kp.ru / dpru.obs.ru)

Озерно-речная система Вуокса известна в РФ не только такими традиционными заплывами - на ней на островке с церквями высится уникальный храм Андрея Первозванного (возведен в 2000 году), к которому стекаются паломники со всей страны. Храм был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как единственный в мире, стоящий на монолитной скале посреди воды.

В России провели &quot;скрепный&quot; заплыв на резиновых женщинах: видео и фото традиционных забав

Храм Андрея Первозванного на реке Вуокса (фото: anashina.com)

Напомним, ранее сообщалось, что россияне массово ринулись в Польшу в поисках лучшей жизни.

Также мы писали, что перед этим в России устроили соревнования по скоростному копанию могил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкт-Петербург соревнования
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь